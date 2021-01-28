Два человека погибли в ДТП в Кстовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Авария произошла накануне, 31 января, на автодороге Работки -Порецкое.
Для ликвидации последствий ДТП привлекли 9 спасателей.
Напомним, пять человек пострадали в ДТП в Богородском районе 30 января. Позднее стало известно, что двое из них скончались по дороге в больницу.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+