Два человека погибли в ДТП в Кстовском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Два человека погибли в ДТП в Кстовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Авария произошла накануне, 31 января, на автодороге Работки -Порецкое.

Для ликвидации последствий ДТП привлекли 9 спасателей.

Напомним, пять человек пострадали в ДТП в Богородском районе 30 января. Позднее стало известно, что двое из них скончались по дороге в больницу.