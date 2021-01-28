Глеб Никитин проверил реализацию региональный программы капремонта школ Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил реализацию региональный программы капитального ремонта образовательных учреждений и национального проекта "Образование". Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Глава региона посетил Сокольскую среднюю школу, которая является основным общеобразовательным учреждением на территории городского округа. В этом учебном году там обучаются 1 126 человек. В рамках государственной программы "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Нижегородской области" с сентября 2019 года по февраль 2020 года в школе был проведен комплексный капитальный ремонт: выполнен капремонт помещений, заменены двери, системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, видеонаблюдения, установлена автоматическая пожарная сигнализация, проведено благоустройство школьной территории.

"В общей сложности на проведение ремонта было выделено около 26 миллионов рублей. Хорошее впечатление от проделанной работы. Удалось создать современное образовательное пространство, где комфортно и ученикам, и педагогам", - сказал Глеб Никитин.

В 2020 году на базе МБОУ "Сокольская средняя школа" реализовывались мероприятия национального проекта "Образование", в том числе "Школа полного дня" и федеральный проект "Цифровая образовательная среда".

Нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Его ключевая цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Нацпроект включает в себя 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого".