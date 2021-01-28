Как выбрать мебель для спальни?

Спальня - это место, где мы проводим большое количество времени. Поэтому важно, чтобы мебель для данного помещения была не только функциональной, но и красивой.

Как выбрать мебель для спальни?

При выборе мебели для спальни нужно следовать основным принципам:

Соблюдение стилевой направленности. Например, если ваша спальня выполнена в стиле минимализм, приобретать мебель в стиле кантри не рекомендуется. Ведь она будет смотреться в помещении неуместно. Функциональность и комфорт. Выбирайте такую мебель, которая будет не только красиво смотреться , но и позволит вам с комфортом пользоваться ей. Например, громоздкие шкафы, которые использовались ранее, сегодня уже не совсем уместны. Поэтому вам стоит обратить внимание на шкаф купе для спальни, который не займет много места, но при этом будет очень функциональным. Если в вашей спальне достаточно много места, вы можете установить в ней туалетный столик, зеркало, тумбы.

Что учесть при выборе мебели?

При выборе мебели учитывайте следующее:

Маленькие комнаты лучше обставлять мебелью в светлых тонах. Таким образом, будет создаваться ощущение большего пространства. Для просторных комнат нужно выбирать мебель в стиле "прованс", "классика". Тёмная мебель украсит спальню и станет отличным цветовым акцентом в ней. Особенно актуальной является мебель в стиле модерн или арт-нуво.

Обратите внимание на монохромные решения. Мебель для спальной комнаты должна быть экологичной. Желательно выбирать мебель из древесины. Если нет такой возможности, можете выбрать мебель из ДВП или МДФ.

Обратите внимание на то, чтобы она соответствовала необходимым нормам экологичности. Также желательно, чтобы мебель была надежной и имела долгий срок службы. Обращайте внимание на комфортность, вместительность. Например, хороший шкаф купе может вместить в себя не только одежду, но и постельные принадлежности, пылесос и другие вещи. Мебель должна идеально вписываться в интерьер. Если у вас небольшая спальня, обратите внимание на мебель-трансформер. Например, это может быть складывающийся диван или раскладные стулья, столы. Такая мебель не займет много места, но при этом будет довольно функциональной.

Правильно подобранная мебель сделает вашу спальню уютной и комфортной. Она прекрасно подчеркнет стиль интерьера и позволит вам наслаждаться отдыхом. Качественная мебель прослужит долго.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.