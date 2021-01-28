Как выбрать мебель для спальни?

Спальня - это место, где мы проводим большое количество времени. Поэтому важно, чтобы мебель для данного помещения была не только функциональной, но и красивой.
При выборе мебели для спальни нужно следовать основным принципам:
При выборе мебели учитывайте следующее:
Обратите внимание на монохромные решения. Мебель для спальной комнаты должна быть экологичной. Желательно выбирать мебель из древесины. Если нет такой возможности, можете выбрать мебель из ДВП или МДФ.
Обратите внимание на то, чтобы она соответствовала необходимым нормам экологичности. Также желательно, чтобы мебель была надежной и имела долгий срок службы. Обращайте внимание на комфортность, вместительность. Например, хороший шкаф купе может вместить в себя не только одежду, но и постельные принадлежности, пылесос и другие вещи. Мебель должна идеально вписываться в интерьер. Если у вас небольшая спальня, обратите внимание на мебель-трансформер. Например, это может быть складывающийся диван или раскладные стулья, столы. Такая мебель не займет много места, но при этом будет довольно функциональной.
Правильно подобранная мебель сделает вашу спальню уютной и комфортной. Она прекрасно подчеркнет стиль интерьера и позволит вам наслаждаться отдыхом. Качественная мебель прослужит долго.
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