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Политика

Глеб Никитин выступит наставником в проекте "Команда 52"

01 февраля 2021 14:05  [64] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступит в качестве наставника в программе подготовки муниципальных управленцев региона "Команда 52". Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Регистрация для участия в программе открыта до 12 февраля.

"Мы запускаем регистрацию на проект "Команда 52", которому дали старт совместно с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым. Программа поможет сформировать региональную базу перспективных управленцев. Они смогут эффективно справляться с поставленными задачами, в том числе в рамках реализации национальных проектов на территории Нижегородской области, которые являются для нас приоритетными", - сказал Глеб Никитин.

Стать участниками "Команды 52" могут граждане России от 30 до 50 лет, имеющие высшее образование и желающие реализовать свой проект на территории районов Нижегородской области. Регистрация на программу открыта в разделе "Вакансии" на портале "Команды правительства". Для этого нужно авторизоваться на портале, заполнить анкету, где указать свой опыт реализации социально-значимых проектов, пройти онлайн-тестирование и загрузить видеопрезентацию.

По итогам отбора на портале будут сформированы команды, в которые войдут государственные и муниципальные служащие, предприниматели, сотрудники предприятий и учреждений, депутаты представительных органов власти, а также члены общественных организаций. Для участников команд будет организовано обучение по модулям "Лидерство и командное взаимодействие", "Проектное управление и реализация национальных проектов", "Управление изменениями", "Управление процессами", "Корпоративная культура".

"Цель команд – разработать и запустить проекты по привлечению инвестиций на территорию своих районов, по оптимизации процессов муниципального управления и экономии бюджетных средств. Лучшие представленные проекты получат поддержку правительства Нижегородской области", – добавил Глеб Никитин.

Напомним, 22 января 2021 года министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дали старт проекту "Команда 52". Финалисты проекта отправятся для обмена опытом в министерство труда и социальной защиты РФ в Москву.

"Нижегородская область демонстрирует лидерство по многим вопросам в социальной сфере: это заключение социальных контрактов, отработка новых технологий в сфере социальной защиты населения. Такая работа требует консолидации усилий региональной и муниципальной власти. Уверен, результатом проекта "Команда 52" станет формирование группы единомышленников, способной находить эффективные решения тех задач, которые стоят перед Нижегородской областью", - сказал Антон Котяков.

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Теги:
Правительство Нижегородской области
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