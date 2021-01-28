Смена руководителей состоялась на двух МП Нижнего Новгорода

Алексей Васильев
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Руководители сменились на двух муниципальных предприятиях Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сегодня – 1 февраля, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на оперативном совещании представил нового директора МП "Инженерные сети". Им стал бывший замдиректора предприятия Алексей Васильев.
Экс-руководитель МП "Инженерные сети" Сергей Кашеваров уволился по собственному желанию, проработав в этой должности с 12 февраля 2019 года.
Также на сегодняшнем оперативном совещании был представлен новый директор МП "Ремонт и эксплуатация дорог" Валерий Трофимов, который приступил к своим обязанностям с 27 января 2021 года.
Экс-директор МП – Евгения Дронова, возглавлявшая предприятие с 23 августа 2019 года, уволилась по собственному желанию.
Ранее Валерий Трофимов в разное время возглавлял МП "Дорожник", а также коммерческие структуры.
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