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Политика

Смена руководителей состоялась на двух МП Нижнего Новгорода

01 февраля 2021 14:40  [208] Политика
Алексей Васильев

Алексей Васильев

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Руководители сменились на двух муниципальных предприятиях Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня – 1 февраля, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на оперативном совещании представил нового директора МП "Инженерные сети". Им стал бывший замдиректора предприятия Алексей Васильев.

Экс-руководитель МП "Инженерные сети" Сергей Кашеваров уволился по собственному желанию, проработав в этой должности с 12 февраля 2019 года.

Также на сегодняшнем оперативном совещании был представлен новый директор МП "Ремонт и эксплуатация дорог" Валерий Трофимов, который приступил к своим обязанностям с 27 января 2021 года.

Экс-директор МП – Евгения Дронова, возглавлявшая предприятие с 23 августа 2019 года, уволилась по собственному желанию.

Ранее Валерий Трофимов в разное время возглавлял МП "Дорожник", а также коммерческие структуры.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Муниципальные предприятия Назначения
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