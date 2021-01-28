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Общество

Первая партия батареек, собранных нижегородскими школами, доставлена на переработку в Челябинск

01 февраля 2021 17:33  [32] Общество

Первая партия батареек, собранных школьниками Нижнего Новгорода, доставлена на переработку на челябинский завод группы компаний "Мегаполисресурс". Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Батарейки собирались в рамках проекта "Экозабота", в котором также реализуется в городах в городах Уфа, Белебей (Республика Башкортостан), Ижевск, Камбарка (Удмуртская Республика), Киров, Новочебоксарск (Чувашская Республика), Октябрьский (Республика Башкортостан), Пермь, Саратов, Чебоксары, поселках Мирный (Кировская область) и Михайловский (Саратовская область).

Школьный проект "Экозабота" стартовал в июне 2020 года и стал частью национального проекта "Экология". За это время ребята из 3 тысяч школ 30 городов России собрали 425 100 батареек общим весом 10,6 тонны.

Школы, участвующие в проекте, оборудованы специальными контейнерами для сбора батареек, обеспечены методическими материалами. Каждая школа заключила договор напрямую с переработчиком, который бесплатно забирает наполненные контейнеры на утилизацию.

"Проект "Экозабота", реализуемый на территории РФ, в том числе в ПФО стал важнейшим элементом эковоспитания наших детей, которое, в свою очередь, должно стать неотъемлемой составляющей учебного процесса. Уверена, что проект получит дальнейшее развитие и все больше школьников будут не только правильно утилизировать батарейки, но и перейдут на элементы многоразового использования, те же аккумуляторы, зарядные устройства", – прокомментировала председатель регионального отделения Российского экологического общества, директор БЭФ "Цивилизация" Светлана Васильева.

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Теги:
Полномочный представитель Президента РФ Школы Экология
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