Школьник из Кстова делал покупки по чужой банковской карте. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 2 февраля 2021 года, возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка.
По версии следствия, в январе этого года школьник несколько раз расплачивался картой в магазинах сладостей. Также он передал данные карты своим несовершеннолетним друзьям, которые совершали в интернет-магазинах покупки для компьютерных игр. Всего у потерпевшей было похищено более 15 тысяч рублей.
Расследование продолжается.
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