Школьник из Кстова делал покупки по чужой банковской карте Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Школьник из Кстова делал покупки по чужой банковской карте. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 2 февраля 2021 года, возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка.

По версии следствия, в январе этого года школьник несколько раз расплачивался картой в магазинах сладостей. Также он передал данные карты своим несовершеннолетним друзьям, которые совершали в интернет-магазинах покупки для компьютерных игр. Всего у потерпевшей было похищено более 15 тысяч рублей.

Расследование продолжается.