Конференция ЦИПР в 2021 году пройдет в Нижнем Новгороде Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Шестая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) состоится 23-25 июня 2021 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили организаторы.

ЦИПР-2021 станет крупнейшим деловым событием в России в сфере цифровой экономики и войдет в число наиболее значимых деловых мероприятий 2021 года. Конференция станет основной площадкой в стране для обсуждения трансформации отраслей экономики, цифровизации гуманитарной среды, digital art, развития новых медиа, вопросов интеллектуальной собственности в цифровом мире.

"Внедрение цифровых технологий является одним из приоритетов нашей политики. В этом году Нижнему Новгороду исполняется 800 лет, и мы рады, что в регионе есть не только богатая история и культура, но и новые проекты. Сегодня Нижегородская область является одним из самых развитых российских субъектов по уровню внедрения цифровых технологий. Конференция ЦИПР поможет нам ускорить цифровое развитие региона и станет одним из главных событий в этом насыщенном году", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Участники конференции в этом году подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.

Именно пять лет назад в рамках конференции ЦИПР-2016 начал обсуждаться проект программы "Цифровая экономика", и уже через три года на мероприятии представили планы цифрового развития страны.

"В 2016-2020 годах был заложен фундамент цифровой экономики России. Более 5 лет мы напрямую взаимодействуем с целевой аудиторией для принятия и реализации государственных инициатив и стратегических решений. Мы также уделяем внимание технологиям в гуманитарной сфере, в рамках ЦИПР отдельно выделен стрим Digital Art — развитие этого направления является чрезвычайно перспективным при формировании социальной модели будущего", - сообщила директор конференции ЦИПР Ольга Пивень.

Организатором конференции является компания "ОМГ". Стратегические партнеры ЦИПР - госкорпорация "Ростех", госкорпорация "Росатом" и организация "Цифровая экономика". Мероприятие проходит при поддержке администрации президента РФ, министерства промышленности и торговли, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, министерства экономического развития РФ, аналитического центра при правительстве Российской Федерации и правительства Нижегородской области.