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Бизнес

Резиденты нижегородских ТОСЭР заявили об инвестиционных планах на 600 млн рублей

02 февраля 2021 18:16  [74] Бизнес
Резиденты нижегородских ТОСЭР заявили об инвестиционных планах на 600 млн рублей

Резиденты нижегородских ТОСЭР заявили об инвестиционных планах на 600 млн рублей

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Потенциальные резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Нижегородской области заявили об инвестиционных планах на 600 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он рассказал, что пояснил, что в 2020 году на нижегородские ТОСЭР привлечено восемь новых резидентов. По итогам 2020 года объем инвестиций по проектам составил около 58 млн рублей, в целом с момента создания ТОСЭР – 130 млн рублей.

"В планах этого года – увеличение числа резидентов. На данный момент готовятся заявки на реализацию проектов на общую сумму порядка 600 млн рублей. Большая часть из них – это высокотехнологичные производства. В результате реализации проектов будет создано порядка 190 рабочих мест", – добавил губернатор Нижегородской области.

В Нижегородской области с 2017 года функционирует ТОСЭР "Саров", с 2019 года - ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха", а с 2020 года - особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Кулибин".

В настоящее время на нижегородских ТОСЭР зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 13 резидентов. Для них действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль составляет 5% в первые пять лет и 13% в следующие пять. Кроме того, для ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" ставка по обязательному пенсионному страхованию составляет 6%, социальному – 1,5%, медицинскому – 0,1%.

Глеб Никитин, в ходе своего ежегодного отчета 25 декабря 2020 года сообщил, что в 2021 году на территории Нижегородской области планируется реализовать масштабные проекты с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей, которые сопровождает Корпорация развития региона.

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Теги:
Инвестиции Промышленность ТОСЭР
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