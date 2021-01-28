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Происшествия

Умерла директор нижегородского Дворца детского творчества им.Чкалова Надежда Белик

03 февраля 2021 10:58  [70] Происшествия

Фото: из соцсети Instagram

Умерла легендарный директор Дворца детского творчества им.Чкалова Надежда Николаевна Белик. Об этом в Instagram 3 февраля 2021 года сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В прошлом году она отметила 90-летний юбилей.

"Сегодня утром не стало Надежды Николаевны Белик – удивительной, талантливой, сильной женщины, которая больше 50 лет посвятила Дворцу детского творчества имени Чкалова: была его директором, а после этого 20 лет руководила городской научно-практической лабораторией по проблемам воспитания и семьи. Глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Надежды Николаевны. Это большая потеря для нашего города", - выразил соболезнования Юрий Шалабаев.

Надежда Белик много десятилетий работала с молодежью, поднимала целину, возглавляла Дом советско-румынской дружбы в Бухаресте, создавала начальную школу в Алжире, работала в Корее и во Вьетнаме, а на Кубе - встречалась даже с Фиделем Кастро.

Сама Надежда Николаевна называла себя счастливым человеком.

"Счастье в том, что мне удалось выбрать дело, которому я служу всю жизнь. Это очень чистая работа, самая чистая на земле – работа с детьми", - рассказала она в прошлом году в интервью телекомпании "Волга".

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Некролог
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