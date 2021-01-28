Росприроднадзор обнаружил отходы молочного производства в Княгининском районе Происшествия

Фото: управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Представители межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия выявили загрязнение отходами молочного производства в Княгининском районе.

Информация о сливе отходов около д.Ракита поступила в ведомство в ноябре 2020 года, сообщили в пресс-службе. Под подозрение попали производители ООО "МАДЖОНИ" и ООО "МАДЖОНИ ЧИЗ". Их производство находится рядом.

В ходе осмотра территории был обнаружен колодец-накопитель, в который по заглубленной трубе поступала жидкость белого цвета. Из колодца выходил электрический кабель, он тянулся к забору предприятия. Также из колодца по склону в поле был выведен пожарный рукав, вокруг зафиксированы следы слива жидкости с белым налетом.

Для выявления виновных лиц инспекторам Росприроднадзора пришлось провести почти детективное расследование, возбудить сразу несколько административных дел. В результате было установлено, что участок, на котором находится колодец, ни ООО "МАДЖОНИ", ни ООО "МАДЖОНИ ЧИЗ" не принадлежит. В этой связи административные дела в отношении данных компаний были прекращены за отсутствием состава правонарушения. В то же время было установлено, что искомый земельный участок находится в аренде у ООО "Новая звезда".

Повторный выезд на место показал, что не прекратился слив отходов, которые относятся к IV классу опасности.

По итогам проведенного административного расследования в отношении ООО "Новая звезда" был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв).

По закону ООО "Новая звезда", как арендатор земельного участка, должно заключить договоры по санитарной очистке и благоустройству территории. В противном случае, им грозит штраф до 700 тысяч рублей.

Сейчас вопрос находится на постоянном контроле ведомства. Виновного будут привлекать к ответственности.