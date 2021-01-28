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Бизнес

ГАЗ начал серийное производство бескапотного грузовика "Валдай NEXT"

03 февраля 2021 12:55  [129] Бизнес

Фото: Группа ГАЗ

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Горьковский автозавод начал серийное производство среднетоннажных грузовых автомобилей нового поколения "Валдай NEXT". Об этом сообщает пресс-служба автозавода.

Инвестиции "Группы ГАЗ" в разработку и организацию производства автомобиля составляют около 1,4 млрд рублей, включая 400 млн рублей льготного займа под 1% годовых от Фонда развития промышленности (ФРП).

Для организации производства на Горьковском автозаводе был модернизирован сборочный конвейер, создан участок подсборки кабины, закуплено обрабатывающее оборудование, штамповая оснастка для производства деталей экстерьера и интерьера.

Полная масса "Валдая NEXT" составляет 6,7 тонны, а грузоподъемность – 3,8 тонны (по шасси). По грузоподъемности новинка заняла промежуточное место между более легкой "ГАЗель NEXT" и более тяжелым "ГАЗоном NEXT".

Ожидается, что новинку будут использовать как городской развозной фургон. Первоначально к заказу будут доступны три типа надстроек: промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы. В дальнейшем появятся и другие варианты спецтехники.

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Теги:
Автопром Группа ГАЗ
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