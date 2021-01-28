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Нижегородские дерматологи разработали мобильное приложение для диагностики рака кожи. Об этом рассказал пресс-секретарь Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Алексей Никонов.
Мобильное приложение называется "ПроРодинки". С его помощью можно определить вероятность развития меланомы или рака кожи. Нейросеть сравнивает снимок с базой данных изображений и выдаёт результат. Кроме того, искусственный интеллект формирует рекомендации, при необходимости предлагает обратиться к врачу.
Сейчас приложение дополняют новым функционалом. К примеру, чтобы в поликлиниках, во время приема пациентов, можно было проводить диагностику.
На разработку программы и обучение нейросети ушло более 3 лет.
Приложение могут скачать и сами врачи, если по фото родинки надо определить диагноз. Система подсказывает, правильно ли это сделал врач. Либо объясняет, какой диагноз верный и почему.
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