Нижегородские дерматологи разработали мобильное приложение для диагностики рака кожи Общество

Фото: с сайта prorodinki.ru

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородские дерматологи разработали мобильное приложение для диагностики рака кожи. Об этом рассказал пресс-секретарь Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Алексей Никонов.

Мобильное приложение называется "ПроРодинки". С его помощью можно определить вероятность развития меланомы или рака кожи. Нейросеть сравнивает снимок с базой данных изображений и выдаёт результат. Кроме того, искусственный интеллект формирует рекомендации, при необходимости предлагает обратиться к врачу.

Сейчас приложение дополняют новым функционалом. К примеру, чтобы в поликлиниках, во время приема пациентов, можно было проводить диагностику.

На разработку программы и обучение нейросети ушло более 3 лет.

Приложение могут скачать и сами врачи, если по фото родинки надо определить диагноз. Система подсказывает, правильно ли это сделал врач. Либо объясняет, какой диагноз верный и почему.