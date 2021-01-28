"Темпы реализации программы развития сельских территорий будем наращивать", - Игорь Тюрин Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Выездное заседание комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу состоялось в Пильнинском районе 2 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Производством в Пильнинском районе занимаются 16 сельскохозяйственных организаций и 28 крестьянских фермерских хозяйств. Среднемесячная заработная плата составляет 27 170 рублей (рост - 12,4% к уровню 2019 года).

Что касается сферы животноводства, то здесь Пильнинский район уверенно занимает лидирующие позиции. На 1 января 2021 года содержится 21,4 тысячи голов крупного рогатого скота – это лучший результат в области.

Также, 2 февраля прошел торжественный пуск газа в д. Ясная Поляна.

Участники совещания обсудили программы поддержки АПК и комплексного развития сельских территорий.

"Программа открывает на селе новые возможности для развития. Если можно подвести газ и воду, то к территории начинают присматриваться инвесторы. Значит, здесь можно открыть новые предприятия, реализовать проекты в сфере аграрного туризма. Это помогает создавать рабочие места, наполнять бюджеты. Селяне видят будущее для своих детей на селе, как следствие, укрепляется кадровый потенциал сельхозпредприятий", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В целом по объемам субсидий в 2021 году, которые распределяет Минсельхоз России, Нижегородская область находится на 6 месте из всех российских регионов. В этом году в наш регион поступит около 785 млн рублей федеральных средств.

"Безусловно, темпы реализации программы комплексного развития сельских территорий будем наращивать. Для этого есть все возможности, и мы бы очень хотели, чтобы муниципалитеты находили возможности для усиления работы в этом направлении. Со своей стороны, депутаты Законодательного собрания и областное министерство сельского хозяйства окажут необходимую поддержку", - сказал председатель комитета по АПК, депутат Игорь Тюрин.

"С точки зрения реализации программы комплексного развития села и в целом отрасли АПК Пильнинский район является показательным примером для других территорий. Считаю очень важным, чтобы накопленные здесь богатый опыт и перспективные наработки перенимали другие районы и городские округа. В Пильнинском районе работает команда единомышленников, которой по плечу решить задачи любой сложности", - добавил заместитель председателя комитета по АПК, депутат Александр Ефремцев.