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Общество

Нижегородская область увеличит финансирование нацпроекта "Цифровая экономика" в 3 раза

03 февраля 2021 15:28  [1] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Более 371 млн рублей планируется направить в 2021 году на реализацию национального проекта "Цифровая экономика" в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"В этом году на нацпроект "Цифровая экономика" у нас предусмотрено более 371 млн рублей. Это втрое больше, чем финансирование 2020 года. Большая часть предусмотренных средств – ассигнования из федерального бюджета. Средства направим на развитие информационной инфраструктуры в социально значимых учреждениях", - пояснил Глеб Никитин.

"Контракт на подключение к сети интернет социально значимых объектов заключен на сумму около 900 млн рублей и рассчитан на 2019-2021 годы. В рамках поручения президента России Владимира Путина мы обязаны обеспечить к концу 2021 года все школы высокоскоростным интернетом", - продолжил губернатор Нижегородской области.

"Всего к высокоскоростному интернету в 2021 году планируется подключить 462 социально значимых объекта: 169 школ, 165 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, 34 пожарные части. Подключение осуществляет ПАО "Ростелеком" - победитель аукциона, проведенного министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России", - рассказал министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" в 2021-2022 годах в школах региона появятся Wi-Fi и системы видеонаблюдения. В этом году также начнется создание необходимой информационно-технологической инфраструктуры для региональных участков мировых судей (подключение к государственной автоматизированной системе "Правосудие", системе межведомственного электронного взаимодействия и видеоконференцсвязи).

Помимо этого, в 2021 году продолжится проект "Персональный цифровой сертификат" в рамках федеральной программы "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика". В 2020 году по числу граждан, принятых на образовательные программы и прошедших обучение, Нижегородская область заняла второе место после Татарстана среди 48 регионов России, участвовавших в проекте.

Напомним, Глеб Никитин входит в состав совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Глава региона неоднократно подчеркивал, что для Нижегородской области цифровизация является абсолютным приоритетом.

Нацпроект "Цифровая экономика" реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Ключевые цели нацпроекта – развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, перевод госорганов и организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения.

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Теги:
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