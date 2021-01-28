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Происшествия

Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Надежды Белик

03 февраля 2021 15:49  [1] Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Надежды Белик 3 февраля 2021 года.

В течение 50 лет Надежда Николаевна возглавляла Дворец детского творчества им. В.П. Чкалова в Нижнем Новгороде. Она была заслуженным работником культуры, руководителем научно-практической лаборатории по проблемам воспитания и семьи, Почетным гражданином Нижегородской области, лауреатом премии Нижнего Новгорода в области воспитания.

"Тысячи нижегородцев нескольких поколений получили путевку в жизнь именно во Дворце детского творчества имени Чкалова. Память о Надежде Николаевне Белик обязательно войдет в современную летопись Нижнего Новгорода. Мы сделаем все возможное, чтобы учреждение, которое она возглавляла, развивалось и обновлялось", - отметил Глеб Никитин.

Добавим, что прощание с Надеждой Белик состоится 5 февраля в ритуальном зале (ул.Пушкина, 34) с 13:00 до 14:00.

Похоронят ее на кладбище в Федяково, на Аллее Героев, сообщается на сайте Дворца детского творчества им.Чкалова.

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