"В истории Нижегородской области наука и техническое творчество сыграли очень важную роль", - Глеб Никитин Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородских ученых, сотрудников вузов и научных институтов, аспирантов и студентов, ветеранов науки - с Днем российской науки.

"2021 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом науки и технологий. Это отражает важность научной сферы для всей нашей страны. Без прорывных решений в науке невозможно развитие в современном мире. Конечно, можно пользоваться плодами чужого труда, но эта зависимость очень опасна. К счастью, нам удалось сохранить потенциал, основа которого была заложена в XX веке. Наши ученые одними из первых в мире смогли создать и запустить в производство вакцину от коронавируса. Это самый яркий пример, но далеко не единственный. Благодаря вам ежегодно делаются сотни открытий, публикуются тысячи статей, проводятся важнейшие эксперименты и исследования.

В истории Нижегородской области наука и техническое творчество сыграли очень важную роль. Именно они позволили в XX веке превратить торговый волжский город в один из крупнейших промышленных центров страны. Особое значение наука и технологии приобрели в годы Великой Отечественной войны. В невероятно сложных условиях вашим предшественникам удавалось создавать самые передовые образцы вооружений. А после войны Горьковская область стала интеллектуальной базой для формирования ядерного щита страны.

Сегодня, опираясь на эти традиции, мы закладываем основу для нового развития. Недавно в регионе был создан Научно-образовательный центр мирового уровня, призванный объединить возможности промышленности, науки и образования. Уверенно чувствуют себя наши вузы, в нашем регионе очень много талантливых молодых исследователей, постоянно модернизируется техническая база. В планах - создание межвузовского кампуса и перезагрузка исторического центра города как места притяжения научных и высокотехнологичных компаний.

Отдельно поздравлю коллектив и студентов Мининского университета. В наступившем году вузу исполняется 110 лет. Он не просто готовит учителей для всех уровней средней школы, но и участвует в формировании стандартов, выработке методик и инструментов национальной системы образования. Вуз выпускает талантливых и профессиональных педагогов, способных обеспечить преемственность поколений, в том числе в научной среде", - отмечается в поздравлении.