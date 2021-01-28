Как выбрать лучший моноблок?

Общая информация

С развитием информационных технологий все больше людей сталкиваются с проблемой выбора персонального компьютера. Большинство выбирает компьютер или ноутбук, но существует и третий вариант – моноблок. Он представляет собой компактную замену комплектующим компьютера (All-in-one). Покупателю трудно разобраться во всевозможных видах, представленных на рынке. Но если уделить этому вопросу время, можно найти недорогой, удобный и качественный моноблок. Разберемся с этим вопросом совместно с проектом - https://vyborexperta.ru/cifrovaya-tekhnika-i-internet/luchshie-monobloki/

Плюсы и минусы

Главный плюс использования моноблока – удобство. Покупка обычного компьютера имеет ряд неудобств, связанных со сборкой, установкой и запуском системы. Купив же моноблок можно избежать этих проблем, так как данные устройства нацелены на комфортную работу с первого запуска.

Также, купив моноблок можно избежать использования кучи проводов, засоряющих рабочий стол. Нужно использовать лишь один штекер, обеспечивающий работу всей системы.

Устройство не лишено и ряда минусов. Главный – отсутствие возможности улучшения. Моноблок – закрытая система, поэтому доступ к комплектующим либо ограничен, либо полностью недоступен. Поэтому перед покупкой стоит всегда обращать внимание на конфигурацию устройства.

К минусам можно отнести мощность и стоимость моноблока. В погоне за компактностью компании используют либо уменьшенные мобильные версии комплектующих, что приводит к снижению мощности, либо специально разработанные под конкретный моноблок, что приводит к увеличению стоимости.

Основные характеристики моноблоков

Производительность

Производительность моноблока зависит от используемого процессора. Первое, на что стоит обратить внимание – фирма-производитель процессора. В основном ставят либо процессоры от Intel, либо от AMD. Они отличаются стоимостью, надежностью, энергопотреблением и вычислительными мощностями. Процессоры от Intel надежные, обеспечивающие высокое быстродействие для любых видов работ, но стоящие дороже. С AMD ситуация зеркальная – дешёвые и быстро нагревающиеся процессоры предоставляют просто огромные мощности для всевозможных программ и игр.

Не менее важны поколение и количество ядер процессора. Чем выше поколение, тем лучше техническое обеспечение и выше мощность процессора. От количества ядер напрямую зависит возможность обработки программ. Чем больше ядер, тем больше процессов могут быть запущены и обработаны одновременно.

К производительности процессора стоит отнести и его охлаждение. Чем производительнее процессор, тем больше тепла он выделяет. В моноблоках часто оставляют родное охлаждение, предусмотренное производителем. Такой вариант хорошо подходит для дешевых моноблоков, но абсолютно непригоден для специализированных и игровых, так как температура процессора может достигать 100 °С.

Разрешение монитора

Так как моноблок объединяет в себе систему и монитор, в них часто ставят экраны дороже и лучше, чем у обычных мониторов. Как правило, моноблоки по разрешению можно разделить на две категории:

До 24 дюймов. Такие экраны ставятся в дешевые моноблоки для офисов и повседневного использования. Разрешение не выше Full HD.

От 24 дюймов. Такие экраны используются в профессиональных устройствах, ориентированных на узкие специализированные группы – дизайнеров и геймеров.

Также важным параметром в разрешении монитора является способ производства матрицы. Для стандартных задач будет достаточно TN и TN+film матриц, а для специализированных нужны будут VA или IPS матрицы.

Видеокарта

В большинстве моноблоков используются либо интегрированные видеокарты, либо мобильные версии обычных видеокарт. Производительность таких карт всегда ниже их полноразмерных копий, но это вынужденная мера для сохранения компактности моноблока. Поэтому сразу стоит определить для какой цели будет использоваться моноблок.

Для работы в офисе будет достаточно интегрированной видеокарты, встроенной в процессор. Такая не будет отличаться большим количеством видеопамяти и скоростью обработки информации. Но её вполне хватит для обычных задач и офисных приложений.

Для домашнего использования интегрированной карты скорее всего не хватит. Поэтому стоит выбрать дискретные видеокарты с видеопамятью от 1 до 4 гигабайт. Такого количества видеопамяти хватит как на просмотр фильма, так и на игры старого поколения.

Для профессионального использования и геймеров обязательно наличие видеокарты последнего поколения с большим количеством видеопамяти. Такие варианты будут в разы дороже, так как инженером приходится вмещать мощности огромных видеокарт в маленькие корпуса моноблоков.

Оперативная память

Быстродействие компьютера напрямую связано с количеством оперативной памяти. Минимальны порог для комфортной работы – 4 Гб. Такого количества хватит как для работы в интернете и просмотра фильмов, так и для работы с офисными программами. Если же на моноблоке планируется запускать игры или работать со специальными программами, то следует брать варианты от 8 Гб оперативной памяти.

Тип памяти

Различают два типа памяти – HDD и SDD.

HDD работает благодаря жёстким магнитным дискам. Он медленный, но надёжный и стоит недорого.

SDD – новый тип накопителей, не содержащий в себе движущихся элементов. Такой вариант в несколько раз быстрее обычного HDD, но и стоит в несколько раз дороже. Причем дешевые SDD часто выходят из строя.

Поэтому идеальным вариантом считается моноблок, в который встроен как SSD, для обеспечения быстродействия системы и программ, так и HDD, для хранения важных файлов.

Набор интерфейсов

Несмотря на беспроводную политику моноблоков, в них все же должен быть встроен стандартный набор интерфейсов, обеспечивающий комфорт и удобство пользования.

Для начала стоит убедиться, что в моноблоке есть USB-порты. Если их не будет, то пользоваться мышкой, клавиатурой и другими устройствами, подключающимися по USB, будет невозможно.

Немаловажным будет и наличие Ethernet-выхода, либо встроенный WIFI-приёмник. Без них пользоваться интернетом будет невозможно.

Несмотря на встроенные в большинство моноблоков динамики, наличие аудиовхода является обязательным для геймеров. Подключить гарнитуры и профессиональные гарнитуры без такого входа невозможно.

HDMI-порты и другие видеовыходы обязательны для подключения моноблока к другим мониторам, проектору или электронной доске.

Последнее на что стоит обратить внимание – расположение интерфейсов.

Источник - ВыборЭксперта

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