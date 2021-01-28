Квартиры затопило из-за прорыва трубы в жилом доме в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Квартиры затопило из-за прорыва трубы в жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает "Кстати".

В репортаже говорится, что авария произошла в доме № 40 по ул.Бекетова в Советском районе.

Вода лилась с потолка. Дело в том, что трубы установлены в чердачном помещении. После их прорыва вода хлынула в подъезд и квартиры.

"Вода лилась. Свет погас. Это страшно. Все заискрилось, как молнии. И подушка вся насквозь от воды", - рассказала одна из жительниц дома.

"Проводка коротила по всему потолку", - добавила другая жительница.

Агентство НИА "Нижний Новгород" отправило соответствующий запрос по факту случившегося в администрацию города.

Фото: из соцсети ВКонтакте