Фото: из соцсети ВКонтакте
Квартиры затопило из-за прорыва трубы в жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает "Кстати".
В репортаже говорится, что авария произошла в доме № 40 по ул.Бекетова в Советском районе.
Вода лилась с потолка. Дело в том, что трубы установлены в чердачном помещении. После их прорыва вода хлынула в подъезд и квартиры.
"Вода лилась. Свет погас. Это страшно. Все заискрилось, как молнии. И подушка вся насквозь от воды", - рассказала одна из жительниц дома.
"Проводка коротила по всему потолку", - добавила другая жительница.
Агентство НИА "Нижний Новгород" отправило соответствующий запрос по факту случившегося в администрацию города.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+