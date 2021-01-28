Суд изъял у застройщика нижегородского ЖК "Аквамарин" часть территории из-за бомбоубежища Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Суд изъял у застройщика ЖК "Аквамарин" часть территории для поиска бомбоубежища. Как сообщается на сайте Арбитражного суда Нижегородской области, иск региональной прокуратуры по этому делу удовлетворен.

По решению суда прокуратура имеет право истребовать у ООО "Старт-Строй" земельные участки по ул. Деревообделочной из владения в федеральную собственность. Всего пять участков общей площадью 14 тысяч кв.м.

Решение суда от 27 января может быть обжаловано.

Как сообщает "Ъ", поводом для судебного спора стала приватизация старого радиационного укрытия 1957 года площадью около 250 кв. м. Бункер принадлежал ликвидированному в 2000-х годах деревообрабатывающему заводу "Новая сосна". Неподалеку несколько лет назад был построен ЖК "Аквамарин".

При рассмотрении дела суд распорядился разыскать и осмотреть это заброшенное бомбоубежище, создав комиссию из всех заинтересованных сторон. На данный момент вход в бункер так и не нашли.

Кадастровые номера изъятых участков: 52:18:0050009:102, 52:18:0050009:103, 52:18:0050009:105, 52:18:0050009:994, 52:18:0050009:995. Они расположены перед въездом в ЖК "Аквамарин".

Фото: с сайта rreestronline.ru