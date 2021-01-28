ГИБДД сообщает о снижении числа аварий на нижегородских дорогах в 2020 году

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Число ДТП на дорогах Нижегородской области в 2020 году снизилось на 16% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области полковник полиции Владимир Ежов.
Он также рассказал, что число очагов аварийности в прошлом году сократилось на 31%. Количество раненых в результате ДТП снизилась на 18%.
При этом он остался недовольным результатом числа погибших на дорогах. В прошлом году в автоавариях на территории Нижегородской области погибли 403 человека. Владимир Ежов сказал, что в текущем году задачей УГИБДД является сделать дороги более безопасными с помощью превентивных мер и надзорной деятельности.
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