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Общество

Завершились клинические испытания вакцины "Эпиваккорона" среди пожилых людей

04 февраля 2021 17:35  [104] Общество

Фото: radiosputnik.ria.ru

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора завершил пострегистрационные клинические исследования вакцины "Эпиваккорона" среди пожилых людей.

Как передает ТАСС, информацию о завершении испытаний озвучила журналистам в четверг и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ "Вектор" Татьяна Непомнящих.

"Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+", - сказала она, добавив, что пожилые люди - одна из наиболее уязвимых категорий граждан, которых нужно защищать в первую очередь.

Татьяна Непомнящих рассказала, что в ходе испытаний в этой группе "сильных нежелательных явлений не было". "В большинстве своем люди или не жаловались, или жаловались только на небольшую болезненность в месте инъекции", - пояснила она.

Президент России Владимир Путин 14 октября сообщил, что препарат новосибирского научного центра "Вектор" получил регистрационное удостоверение, став второй зарегистрированной отечественной вакциной от коронавируса. Клинические испытания вакцины "Эпиваккорона" прошли в июле - сентябре, разрешение на проведение пострегистрационного этапа исследований, в том числе среди добровольцев старше 60 лет, "Вектор" получил в середине ноября.

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Теги:
Вакцина Коронавирус Медицина и здоровье
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