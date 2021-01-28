Сильные морозы вновь приближаются к Нижнему Новгороду Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Морозы вновь прогнозируются в Нижегородской области в ближайшее время. Иногда столбики термометров будут достигать -28°.

Как сообщают специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, в регион начинает пробиваться арктический холодный воздух.

В субботу под влиянием снегопада температура в Нижнем Новгороде не опустится ниже -17°, но в ночь на воскресенье похолодает уже до -20°. Снегопад сбавит интенсивность, а днем в воскресенье и вовсе прекратится при температуре -19°.

Однако уже в ночь на понедельник столбики градусников снизятся до -27°, дневная температура в понедельник останется в диапазоне -22°…-24°, при этом ощущаться будет как -29°. В сопровождение к морозам добавится пасмурная погода.

В ночь с понедельника на вторник – еще холоднее: при ясном небе ожидается -28° с "потеплением" днем до -20°. Аналогичная погода прогнозируется и в среду.

С четверга морозы начнут сбавлять обороты. Погода сменится на пасмурную, а столбики градусников поднимутся до -17°, в пятницу – уже -16°, а в выходные – субботу и воскресенье, днем ожидается -12°.