Нижегородские пассажиры толкали маршрутку, чтобы доехать до работы 5 февраля

Нижегородские пассажиры толкали маршрутку, чтобы доехать до работы сегодня утром 5 февраля. Как сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте, люди вышли из автобуса и пытались помочь водителю двинуться с места.
Добавим, что город накрыл сильный снегопад, который продолжается днем 5 февраля.
По данным Яндекс.Пробки к 11:15 ситуация немного улучшилась. Пробки оцениваются в 7 баллов. Произошло несколько аварий.
На областных дорогах также есть сложности. Очевидцы сообщили, что утром фуры не смогли заехать на Борский мост со стороны Бора.
"Дороги в снегу. Колеса буксуют", - рассказал подписчик ВКонтакте.
В Запрудном Кстовского района случилось ДТП: столкнулись снегоуборщик, фура и легковой автомобиль.
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