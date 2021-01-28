Нижегородские пассажиры толкали маршрутку, чтобы доехать до работы 5 февраля Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородские пассажиры толкали маршрутку, чтобы доехать до работы сегодня утром 5 февраля. Как сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте, люди вышли из автобуса и пытались помочь водителю двинуться с места.

Добавим, что город накрыл сильный снегопад, который продолжается днем 5 февраля.

По данным Яндекс.Пробки к 11:15 ситуация немного улучшилась. Пробки оцениваются в 7 баллов. Произошло несколько аварий.

На областных дорогах также есть сложности. Очевидцы сообщили, что утром фуры не смогли заехать на Борский мост со стороны Бора.

Фото: из соцсети ВКонтакте

"Дороги в снегу. Колеса буксуют", - рассказал подписчик ВКонтакте.

В Запрудном Кстовского района случилось ДТП: столкнулись снегоуборщик, фура и легковой автомобиль.

Фото: из соцсети ВКонтакте