Центр обработки документов на основе IT-технологий Росатома, открылся в Нижнем Новгороде Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Центр обработки документов работы с населением на основе IT-технологий госкорпорации Росатом, открылся в Нижнем Новгороде 5 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В открытии принимал участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский и генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв.



Как пояснили в пресс-службе, данный центр является первым в России, где используется опыт IT-решений бизнеса в государственном секторе. Центр обработки документов и работы с населением в правительстве Нижегородской области – это единый орган, в котором за счет использования современных IT-систем централизованы функции работы с обращениями граждан и кадрового делопроизводства административного аппарата.

"Сейчас мы проводим планомерную работу по повышению эффективности деятельности органов госвласти в регионе. Создание центра обработки документов и работы с населением - один из закономерных этапов. В основу был положен опыт нашего сотрудничества с госкорпорацией "Росатом" и реализации программы "Эффективный регион", - рассказал Глеб Никитин.

"В год в структурах правительства региона обрабатывается около миллиона документов и более 160 тысяч обращений граждан. В работу с документами всегда было вовлечено много сотрудников. Такие специалисты есть в каждом органе власти, и, по сути, зачастую их функции дублировались. Благодаря центру обработки документов мы ушли от этих пересечений", - пояснил губернатор.

"Было высвобождено около 90 ставок госслужащих. Появилась возможность направить дополнительно людей на практические участки работы. При этом мы наблюдаем значительное сокращение - примерно в два раза - времени регистрации документов. В полтора раза увеличивается производительность работы специалистов. Ежедневно обрабатываются около 3,5 тысячи документов, в месяц – примерно 80 тысяч. То есть, благодаря этому проекту мы практически закрываем потребности всех органов власти", - отметил Глеб Никитин.

"То, что мы видим здесь, улучшает качество жизни и меняет отношение к власти. Считаю, что это прекрасный опыт. Будем поддерживать его распространение", - сказал Петр Засельский.

В пресс-службе добавили, что ведение приема граждан и регистрация обращений стали эффективнее за счет использования современных IT-инструментов. Создано "одно окно", в котором ведется прием документов для 40 органов исполнительной власти. Центр обработки данных регистрирует входящие документы вне зависимости от носителя, на котором они поступают (электронный или бумажный). Также специалисты центра обрабатывают исходящие документы, протоколы, приказы и внутреннюю переписку органов исполнительной власти.

"В течение многих лет Росатом выстраивает эффективные производственные процессы внутри госкорпорации, и мы накопили серьезные компетенции по работе с документооборотом, кадровым делопроизводством, по централизации и автоматизации финансовой деятельности. Мы ведем собственную разработку IT-решений, позволяющих повысить эффективность этих процессов. По сути, данный проект – это уникальный симбиоз модели общего центра обслуживания. Уверен, что опыт сотрудничества с правительством Нижегородской области будет успешным, и мы сможем тиражировать наши лучшие наработки также в других регионах", - сказал Алексей Лихачев.

"Внедрять бережливые технологии в государственном управлении сложнее, чем в производстве. Но я считаю, что работа идет успешно, нам удалось пройти сложный путь - заложен материальный, содержательный, научный и методический базис для эффективного внедрения бережливого производства. Один из успешных примеров в моей личной практике - реформирование второй больницы в Дзержинске, оптимизация ее работы - приемного отделения, кабинета КТ-исследований. Люди это оценили. Поэтому мы продолжим применять на практике бережливые технологии во всех сферах и на всех уровнях", - подчеркнул присутствующий на открытии председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.