Минздрав рассказал о нижегородских больницах с карантином по COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министерство здравоохранения Нижегородской области рассказало о стационарных лечебных учреждениях в регионе, где по данным на 8 февраля действует карантин по коронавирусу.

Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в Минздраве, в настоящее время полностью закрытых больниц в Нижегородской области не существует, однако карантинные мероприятия действуют в отделениях ряда медучреждений.

К таким больницам относятся клиническая больница №39 Канавинского района Нижнего Новгорода (закрыто кардиологическое отделение и неврологическое отделение для больных с ОНМК - левое крыло), областная психоневрологическая больница №2 (II женское отделение) и Дзержинский психоневрологический диспансер (женское отделение).

В Минздраве пояснили, что на предыдущей неделе эти же отделения в данных медицинских учреждениях также были закрыты на карантин.