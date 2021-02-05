Минздрав рассказал о нижегородских больницах с карантином по COVID-19

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Министерство здравоохранения Нижегородской области рассказало о стационарных лечебных учреждениях в регионе, где по данным на 8 февраля действует карантин по коронавирусу.
Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в Минздраве, в настоящее время полностью закрытых больниц в Нижегородской области не существует, однако карантинные мероприятия действуют в отделениях ряда медучреждений.
К таким больницам относятся клиническая больница №39 Канавинского района Нижнего Новгорода (закрыто кардиологическое отделение и неврологическое отделение для больных с ОНМК - левое крыло), областная психоневрологическая больница №2 (II женское отделение) и Дзержинский психоневрологический диспансер (женское отделение).
В Минздраве пояснили, что на предыдущей неделе эти же отделения в данных медицинских учреждениях также были закрыты на карантин.
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