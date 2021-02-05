Новая схема на Циолковского
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
08 февраля 2021 12:44  [36] Новый корпус детского сада откроется в Арзамасе в 2021 году
08 февраля 2021 12:28  [48] Более 4 тысяч пешеходных переходов обустроено в Нижегородской области в 2020 году
08 февраля 2021 12:06  [69] НПАТ выбран для обслуживания семи нижегородских маршрутов
08 февраля 2021 12:03  [100] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 8 февраля
08 февраля 2021 11:57  [108] Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает кстовские УК нормализовать работу из-за жалоб населения
08 февраля 2021 11:37  [86] Минздрав рассказал о нижегородских больницах с карантином по COVID-19
08 февраля 2021 11:16  [91] Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром
08 февраля 2021 10:48  [108] Мемориальные доски установят в память о пяти выдающихся нижегородцах
08 февраля 2021 10:36  [115] Оранжевые объявления о долгах появятся на домах Дзержинска и Кстова
08 февраля 2021 10:03  [218] Банк "Открытие" снизил ставку по кредиту наличными и рефинансированию
Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает кстовские УК нормализовать работу из-за жалоб населения

08 февраля 2021 11:57  [108] Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает кстовские управляющие организации нормализовать работу внутридомовых систем отопления. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новогорьковская ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" в ходе отопительного сезона отпускает теплоноситель в систему отопления в точном соответствии с нормативными значениями.

Температура теплоносителя определяется сетевым графиком и зависит от погоды. При этом температуре прямой сетевой воды должны соответствовать параметры сетевой воды, возвращающейся на станцию по обратному трубопроводу. Однако фактически температура обратной сетевой воды в течение всего отопительного сезона на несколько градусов превышает нормативное значение. Это говорит о разбалансировке внутридомовых систем отопления – жилой комплекс города не полностью потребляет отпущенное тепло, что подтверждается поступающими жалобами жителей на холод в отдельных домах, подъездах, квартирах и даже комнатах.

Причинами такой разбалансировки могут быть "забитые" стояки и батареи, "разрегулированность" внутридомовой системы по стоякам, высокое гидравлическое сопротивление трубопроводов и арматуры. В результате жители недополучают тепло, которое отпускается от источника.

"Т Плюс" как ресурсоснабжающая организация в Кстове отвечает за подачу тепла до ввода в дом. За исправную работу внутридомовых систем отопления, распределение теплоресурса внутри жилых помещений по действующему законодательству отвечает управляющая компания, ТСЖ, ЖСК.

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, управляющая организация должна обеспечить поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в отапливаемых помещениях, поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления в соответствии с температурным графиком, равномерный прогрев всех нагревательных приборов и другие нормативные параметры тепловой сети, а также ее герметичность.

Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает управляющие организации принять меры для исправления ситуации и готов оказать содействие в этой работе.

Заявки по вопросам подачи тепла следует направлять в свои управляющие компании, ТСЖ, ЖСК (телефоны указаны на квитанциях и в подъездах домов), а также в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского района по телефону 2-48-41 или по телефону контакт-центра "ЭнергосбыТ Плюс" 8-800-100-75-30.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отопительный сезон Т Плюс Теплоснабжение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph