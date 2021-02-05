Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает кстовские УК нормализовать работу из-за жалоб населения Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает кстовские управляющие организации нормализовать работу внутридомовых систем отопления. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новогорьковская ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" в ходе отопительного сезона отпускает теплоноситель в систему отопления в точном соответствии с нормативными значениями.

Температура теплоносителя определяется сетевым графиком и зависит от погоды. При этом температуре прямой сетевой воды должны соответствовать параметры сетевой воды, возвращающейся на станцию по обратному трубопроводу. Однако фактически температура обратной сетевой воды в течение всего отопительного сезона на несколько градусов превышает нормативное значение. Это говорит о разбалансировке внутридомовых систем отопления – жилой комплекс города не полностью потребляет отпущенное тепло, что подтверждается поступающими жалобами жителей на холод в отдельных домах, подъездах, квартирах и даже комнатах.

Причинами такой разбалансировки могут быть "забитые" стояки и батареи, "разрегулированность" внутридомовой системы по стоякам, высокое гидравлическое сопротивление трубопроводов и арматуры. В результате жители недополучают тепло, которое отпускается от источника.

"Т Плюс" как ресурсоснабжающая организация в Кстове отвечает за подачу тепла до ввода в дом. За исправную работу внутридомовых систем отопления, распределение теплоресурса внутри жилых помещений по действующему законодательству отвечает управляющая компания, ТСЖ, ЖСК.

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, управляющая организация должна обеспечить поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в отапливаемых помещениях, поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления в соответствии с температурным графиком, равномерный прогрев всех нагревательных приборов и другие нормативные параметры тепловой сети, а также ее герметичность.

Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает управляющие организации принять меры для исправления ситуации и готов оказать содействие в этой работе.

Заявки по вопросам подачи тепла следует направлять в свои управляющие компании, ТСЖ, ЖСК (телефоны указаны на квитанциях и в подъездах домов), а также в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского района по телефону 2-48-41 или по телефону контакт-центра "ЭнергосбыТ Плюс" 8-800-100-75-30.