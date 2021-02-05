Скульптуру Глеба Никитина и его жены представили в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: из соцсети Instagram, Екатерина Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Скульптуру губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и его жены Екатерины представили в Нижнем Новгороде. Об этом супруга главы региона написала на своей странице в соцсети Instagram.

В минувшие выходные она посетила выставку, которая была организована в мастерской художника Вячеслава Потапина. Скульптор ушел из жизни в декабре 2020 года.

Среди экспонатов была его работа из известняка "Фотография на память", в которой можно узнать губернатора с супругой.

"Даже не верится что творца уже нет с нами... Но он живет в своих работах и смотрит на нас с фото и с экрана (чего стоит работа "Фотография на память", а сзади скульптуры - фотография творца). Его присутствие здесь в каждой детали, в каждом жесте этого дома! Ощущение тепла и силы до сих пор не покидает! Я, к сожалению, не была с ним знакома, но мне повезло посетить мастерскую и увидеть его работы там, где он творил", - написала Екатерина Никитина.

Напомним, с атмосферой мастерской Вячеслава Потапина можно познакомиться, посмотрев десятый выпуск проекта "#ОткройНижний".

СПРАВКА:

Вячеслав Потапин – член союза художников России, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода. Художником были созданы скульптуры "Мать" и "Муза Талия" для нижегородского театра "Комедiя", а также памятник патриарху Сергию Страгородскому в Арзамасе. Его работы вошли в коллекции лучших музеев России: Государственной Третьяковской галереи, Орловского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея.