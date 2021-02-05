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Общество

ГИБДД усилит проверки на нижегородских дорогах 9-11 февраля

08 февраля 2021 14:18  [36] Общество

Фото: ГИБДД Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Сотрудники ГИБДД проведут операцию "Встречная полоса" на дорогах Нижнего Новгорода с 9 по 11 февраля 2021 года. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Поводом к проверке стали, в том числе, итоги за 2020 год. В ДТП умерли 52 человека, 12 из которых погибли по вине водителей, которые выехали на встречку. Самые тяжелые последствия от аварий происходят именно в результате лобовых столкновений.

За нарушение правил выезда на встречную полосу предусмотрены либо штраф 5 тысяч рублей либо лишение прав на срок до 6 месяцев.

Нижегородская Госавтоинспекция обращается ко всем автолюбителям с просьбой строго соблюдать правила дорожной безопасности.

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Теги:
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