Нижегородцы спасли двух верблюдиц из передвижного цирка Общество

Фото: из соцсети Вконтакте, Мэрия Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы спасли двух верблюдиц с именами Лейлу и Манго из передвижного цирка. Об этом сообщается в группе конного клуба "Кантри" (Богородский район) в соцсети ВКонтакте.

Согласно информации, животные всю свою жизнь провели в цирке, а после его закрытия "остались никому ненужные, без еды, воды и крова".

Руководство нижегородского конного клуба и конно-туристического комплекса "Аванпост" из Можайска выкупили животных. Однако, на транспортировку из Воронежа средств не хватало. Они обратились к неравнодушным жителям. Согласно информации конного клуба "Кантри", пожертвования сделали не менее 45 нижегородцев.

Сейчас верблюдицы прибыли в Богородский район. Через месяц Лейла переедет в Можайск, а Манго останется в Нижегородской области. Для нее в клубе выделили леваду и начали строить дом.

(видео из соцсети ВКонтакте, конный клуб "Кантри")