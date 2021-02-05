Нижегородцы спасли двух верблюдиц из передвижного цирка

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Нижегородцы спасли двух верблюдиц с именами Лейлу и Манго из передвижного цирка. Об этом сообщается в группе конного клуба "Кантри" (Богородский район) в соцсети ВКонтакте.
Согласно информации, животные всю свою жизнь провели в цирке, а после его закрытия "остались никому ненужные, без еды, воды и крова".
Руководство нижегородского конного клуба и конно-туристического комплекса "Аванпост" из Можайска выкупили животных. Однако, на транспортировку из Воронежа средств не хватало. Они обратились к неравнодушным жителям. Согласно информации конного клуба "Кантри", пожертвования сделали не менее 45 нижегородцев.
Сейчас верблюдицы прибыли в Богородский район. Через месяц Лейла переедет в Можайск, а Манго останется в Нижегородской области. Для нее в клубе выделили леваду и начали строить дом.
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