"Стоматология на Большой Покровской не планирует переездов", - Дмитрий Сватковский Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной думы РФ (фракция "Единой России") Дмитрий Сватковский посетил нижегородский филиал №2 областной стоматологической поликлиники, который расположен на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде.

Визит депутата в медицинское учреждение и встреча с коллективом поликлиники были связаны с обращениями нижегородцев по поводу возможного закрытия стоматологии по этому адресу.

"После сообщений от обеспокоенных граждан и информации в некоторых телеграм-каналах вместе с коллегами по "Единой России" включился в ситуацию, связанную со зданием стоматологии на Большой Покровской. Якобы поликлиника, где на протяжении многих десятилетий лечилось не одно поколение маленьких нижегородцев, будет переезжать в другое место", - рассказал депутат.

Дмитрий Сватковский пообщался с главным врачом и сотрудниками учреждения, поговорил с родителями детей, которые пришли на прием.

"Могу всех заверить: поликлиника работает в штатном режиме, никаких переездов не планируется, коллектив и родители маленьких пациентов могут быть спокойны. В любом случае, вместе с коллегами по партии будем держать вопрос на контроле", - заявил по итогам визита Дмитрий Сватковский.