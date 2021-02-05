Недвижимость в Анталии – привлекательные инвестиции

Турция – одна из самых престижных, популярных и доступных курортных стран мира. Именно здесь гармонично дополняют друг друга традиционный восточный колорит и современная европейская инфраструктура. Анталия – известный курорт на Турецкой Ривьере. Этот город располагается в южной части страны и имеет морской порт.
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Это привлекательный город с пальмовыми бульварами и пристанью для яхт. В большом старом квартале есть узкие извилистые улочки. Район вокруг Анталии обладает захватывающей дух красотой. Недвижимость доступна по умеренным ценам – от квартир с одной спальней до вилл и апартаментов.
Современные апартаменты в Анталии расположены в эксклюзивных жилых комплексах с прекрасным видом на море и город. Комплексы идеально расположены в пешей доступности от кафе, торговых центров и аптек.
Анталия предлагает широкий выбор недвижимости по очень привлекательным ценам. Здесь можно найти простые и доступные по цене квартиры-студии, а также пентхаусы с прекрасным видом на море или виллы.
Цены на недвижимость в основном зависят от расположения (чем ближе к пляжу, тем дороже), вида, а также от уровня собственности. Цены на квартиры в элитных жилых комплексах с технологией "умный дом" выше, чем у построенных стандартным способом.
Наибольшей популярностью пользуются двух- и трехкомнатные квартиры в микрорайонах с обширной рекреационной зоной, расположенные максимум в 20-30 минутах ходьбы от пляжа.
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