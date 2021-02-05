"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Новая схема на Циолковского
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 февраля 2021 15:56  [108] Проблемный ЖК "Воскресенская слобода" в Нижнем Новгороде планируется достроить к концу 2021 года
09 февраля 2021 15:20  [79] Возведение пристроя к нижегородской школе №117 планируется начать в этом году
09 февраля 2021 14:47  [166] Ограда сквера на Звездинке заржавела спустя два месяца
09 февраля 2021 13:41  [187] Свалку в нижегородском СНТ "Родник" планируется ликвидировать в 2024 году
09 февраля 2021 13:36  [117] Шесть новых автомобилей получили ФАПы Балахнинского района
09 февраля 2021 12:42  [164] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области
09 февраля 2021 12:08  [582] Государственная стоматология Нижегородской области включилась в программу онкоскрининга
09 февраля 2021 12:06  [252] Перевозчика для обслуживания 14 трамвайных маршрутов выбирают в Нижнем Новгороде
09 февраля 2021 11:48  [268] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 9 февраля
09 февраля 2021 11:15  [151] Новое медоборудование поступило в больницу №39 Нижнего Новгорода
Общество

Возведение пристроя к нижегородской школе №117 планируется начать в этом году

09 февраля 2021 15:20  [79] Общество
Школа №117

Школа №117

Фото: с сайта школы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Возведение пристроя к школе №117 в Нижнем Новгороде (ул. Чайковского, 12) планируется начать в этом году. Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 9 февраля 2021 года.

Он рассказал, что проектно-сметная документация, разработанная подрядчиком ООО "Проект-холдинг" (Чебоксары), в ноябре не прошла государственную экспертизу. Тогда компания выполнила ее корректировку за свой счет и снова вышла на экспертизу. Ее результаты ожидаются в марте.

После этого администрация Нижнего Новгорода намерена обратиться в министерство образования региона для того, чтобы получить разрешение на строительные работы и определиться с финансированием. 

Возведение пристроя оценивается в 381,2 млн рублей. Он будет трехэтажным с подвалом. Площадь объекта составит 3,5 тысяч кв.м. Здание рассчитывается на 400 учащихся.

Согласно информации портала Дневник.ру, в школе №117 в настоящее время обучается 833 ученика.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Сормовский район Строительство Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph