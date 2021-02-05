Возведение пристроя к нижегородской школе №117 планируется начать в этом году Общество

Школа №117 Фото: с сайта школы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Возведение пристроя к школе №117 в Нижнем Новгороде (ул. Чайковского, 12) планируется начать в этом году. Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 9 февраля 2021 года.

Он рассказал, что проектно-сметная документация, разработанная подрядчиком ООО "Проект-холдинг" (Чебоксары), в ноябре не прошла государственную экспертизу. Тогда компания выполнила ее корректировку за свой счет и снова вышла на экспертизу. Ее результаты ожидаются в марте.

После этого администрация Нижнего Новгорода намерена обратиться в министерство образования региона для того, чтобы получить разрешение на строительные работы и определиться с финансированием.

Возведение пристроя оценивается в 381,2 млн рублей. Он будет трехэтажным с подвалом. Площадь объекта составит 3,5 тысяч кв.м. Здание рассчитывается на 400 учащихся.

Согласно информации портала Дневник.ру, в школе №117 в настоящее время обучается 833 ученика.