Нижегородская волейбольная команда "АСК" одержала седьмую победу подряд Спорт

Фото: Ассоциация спортивных клубов Нижегородской области

Нижегородская волейбольная команда "АСК" одержала седьмую победу подряд в 21 туре Суперлиги Париматч. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

В сообщении отмечается, что команда обыграла на домашней площадке в четырех партиях команду "Нефтяник" из Оренбурга. Первые два сета нижегородская команда лидировала, но в третьем игровом отрезке победу смогли одержать гости. В итоге, уступая в конце четвертой партии, диагональный "АСК" Дмитрий Виецкий сумел выдать мощную серию подач и принести, таким образом, своей команде победу.

Нижегородская команда смогла продлить победную серию до семи матчей и подняться на восьмое место в турнирной таблице. Самым результативным в составе нижегородцев стал диагональный Дмитрий Виецкий, набравший 19 очков.

В минспорта отметили, что следующий матч "АСК" проведет уже 10 февраля в Белгороде.