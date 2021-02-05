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Общество

ОКН Дом Ляпунова в центре Нижнего Новгорода выставлен на продажу под офисы

09 февраля 2021 16:57  [153] Общество
ОКН Дом Ляпунова

ОКН Дом Ляпунова

Фото: с сайта агентства недвижимости

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Объект культурного наследия Дом П.Ф. Ляпунова, расположенный в историческом центре Нижнего Новгорода, выставлен на продажу под офисы.

Дом цехового П.Ф.Ляпунова (1882 год, ул. Большая Печерская, 19) является ОКН регионального значения.

По информации, опубликованной на сайте продажи недвижимости, стоимость здания ОКН оценивается в 80 млн рублей. Нему прилагается земельный участок площадью 623 кв.м.

Продавец в объявлении обозначил здание, как "офисное" и указал, что первый этаж и подвал здания можно использовать под размещение банка, поскольку там есть кассовые узлы, комната охраны, оружейная, операционный зал и хранилище.

Сейчас здание тоже эксплуатируется как офисное и заполнено арендаторами на 65%.

Дом П.Ф. Ляпунова является характерным примером городского жилого дома конца XIX века, служит неотъемлемым элементом градостроительного комплекса исторической застройки улицы Большой Печерской. Фасады сооружения выполнены в духе эклектики и характеризуют "кирпичный стиль".

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Теги:
Недвижимость Объекты культурного наследия
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