Перевернутая радуга в феврале – нижегородцы сегодня наблюдали редкое явление

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Нижегородцы наблюдали редкое явление - сложное солнечное гало - 9 февраля 2021 года. Необычная зимняя радуга стала темой обсуждения в социальных сетях. Жители региона увидели на небе сразу несколько разнонаправленных дуг.
Как пояснил корреспонденту НИА "Нижний Новгород" старший научный сотрудник Нижегородского планетария Алексей Киселев, этот тип гало называется - Перевернутая радуга или Зенитная дуга.
Само явление гало возникает из-за рассеяния света кристалликами льда, висящими высоко в атмосфере Земли. Эти кристаллики похожи либо на шестигранные карандаши, либо на шестигранные пластинки.
Алексей Киселев прокомментировал одну из фотографий, сделанных сегодня корреспондентом НИА "Нижний Новгород".
"Есть несколько типов гало. Здесь мы видим: концентрические кольца вокруг источника - 22° кольцо (дуга), 46°, верхние касательные к кольцам - Зенитная дуга и касательная к 22° дуге. Паргелический круг обходит небо на высоте Солнца. На пересечении касательных и паргелического круга с 22° кольцом и 46° возникают световые пятна - ложные солнца - паргелии и дуги Тейпа", - сказал он.
Напомним, что в 2019 году жители Нижегородской области также наблюдали явление гало в виде паргелия и световых столбов.
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