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Общество

Перевернутая радуга в феврале – нижегородцы сегодня наблюдали редкое явление

09 февраля 2021 17:55  [105] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы наблюдали редкое явление - сложное солнечное гало - 9 февраля 2021 года. Необычная зимняя радуга стала темой обсуждения в социальных сетях. Жители региона увидели на небе сразу несколько разнонаправленных дуг.

Как пояснил корреспонденту НИА "Нижний Новгород" старший научный сотрудник Нижегородского планетария Алексей Киселев, этот тип гало называется - Перевернутая радуга или Зенитная дуга.

Само явление гало возникает из-за рассеяния света кристалликами льда, висящими высоко в атмосфере Земли. Эти кристаллики похожи либо на шестигранные карандаши, либо на шестигранные пластинки.

(фото: НИА "Нижний Новгород", пометки - Алексей Киселев)

Алексей Киселев прокомментировал одну из фотографий, сделанных сегодня корреспондентом НИА "Нижний Новгород". 

"Есть несколько типов гало. Здесь мы видим: концентрические кольца вокруг источника - 22° кольцо (дуга), 46°, верхние касательные к кольцам - Зенитная дуга и касательная к 22° дуге. Паргелический круг обходит небо на высоте Солнца. На пересечении касательных и паргелического круга с 22° кольцом и 46° возникают световые пятна - ложные солнца - паргелии и дуги Тейпа", - сказал он.

(фото: НИА "Нижний Новгород")
(фото: из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород - Владислав Буханов)

Напомним, что в 2019 году жители Нижегородской области также наблюдали явление гало в виде паргелия и световых столбов.

(видео из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород Без Цензуры)
 

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Теги:
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