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Общество

Нижегородский НОЦ представил свои проекты заместителю минобразования России

10 февраля 2021 10:34  [2] Общество

Нижегородский НОЦ представил свои проекты заместителю министра высшего образования и науки РФ Алексею Медведеву. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, накануне чиновник посетил Нижний Новгород с рабочим визитом.

Первая часть визита была посвящена знакомству с проектами участников Нижегородского НОЦ по основным направлениям деятельности. В Центре инновационного развития университета им. Лобачевского были презентованы: система связи и позиционирования множества беспилотных летательных аппаратов, программа "ЛОГОС", беспилотный автомобиль, цифровые электрические сети, волоконно-оптические сенсоры, проект по созданию биоразлагаемых полимеров, медицинские изделия и т.д.

Также состоялось расширенное совещание по вопросам деятельности Нижегородского НОЦ. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, министр образования науки и молодежной политики Ольга Петрова, директор АНО "Нижегородский НОЦ" Евгений Федосеев, ректоры нескольких вузов и крупных компаний.

"В регионе уделяется существенное внимание развитию науки и образования. В то же время мы понимаем, что наиболее эффективный механизм реализации инновационных проектов – это кооперация с реальным сектором экономики. Поэтому для нас наука, образование и бизнес идут в одной цепочке. В построении этой связи мы и видим ключевую задачу НОЦ. За последние годы научно-образовательный центр существенно развился. Сегодня его участниками выступают уже 29 организаций, а партнерские отношения налажены с 73-мя. В контуре деятельности консорциума находятся уже 227 проектов", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Нижегородский НОЦ сотрудничает с организациями из Самарской, Белгородской, Кемеровской, Мурманской, Владимировской, Новосибирской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан и других регионов России. Расширение партнерских связей идет и в международном направлении, в частности, с Германией.

Напомним, 2021 год по инициативе президента России Владимира Путина признан Годом науки и технологий.

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Теги:
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