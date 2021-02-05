"Российские дипломаты – защитники наших национальных интересов на международной арене", - Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников МИД России с днем дипломатического работника.

"Работа дипломатического служащего характеризуется высочайшим уровнем ответственности и широким спектром профессиональных компетенций. Российские дипломаты – защитники наших национальных интересов на международной арене, истинные патриоты", – отметил Глеб Никитин в поздравительной телеграмме в адрес главы МИД России Сергея Лаврова.

Губернатор подчеркнул, что активное развитие внешних связей Нижегородской области осуществляется в тесном взаимодействии с коллегами из федерального министерства иностранных дел, сотрудниками посольств и консульских учреждений страны за рубежом, а также постоянных представительств России при международных организациях.

"Сегодня партнерами Нижегородской области является почти 140 государств мира. Хочется выразить слова искренней признательности нашим дипломатическим работникам, ведь во многом именно благодаря их самоотверженному труду расширяются наши взаимовыгодные международные контакты, оказывается поддержка большому числу российских соотечественников, проживающих или временно находящихся за рубежом", – добавил Глеб Никитин.

Глава региона пожелал всем дипломатам России крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов на благо Отечества.

Напомним, что в 2020 году представители правительства Нижегородской области дважды принимали участие в заседаниях Совета глав субъектов РФ при МИД России. По мнению руководства федерального ведомства, Нижегородская область является одним из флагманов международного сотрудничества среди российских регионов.