Историческая выставка "Без срока давности" открылась в Нижнем Новгороде Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Историческая выставка "Без срока давности" открылась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, на выставке собраны архивные документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Выставка проходит в 63 регионах России.

В региональном минобразования отметили, что выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травлю голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования.

"Она охватывает все регионы, оккупированные в годы Великой Отечественной войны, испытавшие на себе политику геноцида советского народа", - отметили в министерстве.

В торжественном открытии выставки также приняли участие представители следственного управления СКР по Нижегородской области. Сотрудники ведомства совместно с Центральным архивом региона и ГУ ЗАГС провели архивные работы, в результате которых получили ряд ценнейших исторических документов о последствиях бомбардировок.

Так, например, был получен рапорт директора завода И. Лоскутова на имя заместителя председателя Совнаркома СССР Лаврентия Берии "О налетах вражеской авиации на Горьковский автозавод им. Молотова".

Посетить выставку можно с 8 по 21 февраля 2021 года организованными группами до 10 человек. Выставка проходит в Центре развития творчества детей и юношества Нижегородской области.

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