ДТП с участием четырех машин произошло в Московском районе Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ДТП с участием четырех машин произошло в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Автоавария случилась 9 февраля в 22:50 на ул. Сормовское шоссе, когда 29-летний водитель Лады не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с KIA, Lifan и Daewoo.

В результате ДТП пострадали водители Лады, KIA и Lifan. Водителя отечественной легковушки пришлось госпитализировать с диагнозом "Сочетанная травма". У водителя KIA – перелом руки, у водителя Lifan - ушиб мягких тканей головы. После оказания первой медицинской помощи в больнице их отпустили домой.