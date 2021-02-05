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ДТП с участием четырех машин произошло в Московском районе

10 февраля 2021 12:37  [81] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ДТП с участием четырех машин произошло в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Автоавария случилась 9 февраля в 22:50 на ул. Сормовское шоссе, когда 29-летний водитель Лады не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с KIA, Lifan и Daewoo.

В результате ДТП пострадали водители Лады, KIA и Lifan. Водителя отечественной легковушки пришлось госпитализировать с диагнозом "Сочетанная травма". У водителя KIA – перелом руки, у водителя Lifan - ушиб мягких тканей головы. После оказания первой медицинской помощи в больнице их отпустили домой.

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Теги:
ГИБДД ДТП Московский район
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