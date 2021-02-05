Нижегородская область может стать площадкой, где построят полигон по изучению СО2 Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская область может стать площадкой, где построят карбоновый полигон для изучения способности окружающей среды поглощать углерод (СО2). Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подал заявку на участие в данной программе. Об этом рассказала ректор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского Елена Загайнова в ходе брифинга 10 февраля 2021 года.

В перспективе полигоны появятся на базе российских университетов, расположенных в разных регионах страны. Планируется, что в случае положительного ответа на заявку главы Нижегородской области полигон откроется на базе ННГУ им. Лобачевского.

"У университета есть несколько хороших площадок, расположенных, как в городе, так и в лесной части", - пояснила Елена Загайнова.

Создание сети карбоновых полигонов стало особо актуально после введения Европейским союзом углеродного сбора на импортные товары. При ценообразовании теперь учитывается количество СО2, которое регион, производящий продукт, выделяет. На товаре должна быть соответствующая маркировка.

Ранее Международная группа экспертов по климату пришла к выводу, что выбросы СО2 в атмосферу способствовали ускорению изменения климата.

"Карбоновый полигон – правильная консолидация усилий. Одновременно ученые придумывают новые системы детекции СО2. С другой стороны, мы с помощью особых датчиков определяем уровень кислорода. Сумма СО2 и О2 должна быть равна нулю, чтобы выработка углерода компенсировалась кислородом. Также, эта деятельность интересна для бизнеса, так как позволит снизить штрафные санкции и стоимость продукта", - отметила Елена Загайнова.