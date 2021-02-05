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Общество

Теплоснабжение восстановлено в доме на Тираспольской после жалобы в Instagram Глеба Никитина

10 февраля 2021 15:05  [35] Общество

Теплоснабжение восстановлено в многоквартирном доме №11 по улице Тираспольской в Нижнем Новгороде после сообщения жителей в Instagram губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Как сообщили в Центре управления регионом (ЦУР), жители дома пожаловались, что ДУК в течение нескольких дней не реагирует на звонки и не решает проблему с холодными трубами и перебоями электричества в доме. Сообщения зафиксировал ЦУР и передал в коммунальные службы, после чего тепло- и электроснабжение было восстановлено.

"В соцсетях участились жалобы на бездействие домоуправляющих компаний. Только за прошедшую неделю ЦУР зафиксировал более 100 таких сообщений. К решению проблем подключаем Госжилинспекцию региона. Ведомство усиливает контроль над ДУКами, в план проверок и рейдов включаются проблемные адреса от пользователей соцсетей. Это направление работы держится на особом контроле", - рассказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Также на минувшей неделе после сигналов нижегородцев в соцсетях был отремонтирован неисправный светофор на пл.Советской, а на ул.Старая Канава дорожники заделали яму, на ул.Таганской устранена авария на трубопроводе.

Всего на неделе с 1 по 7 февраля 2021 года Центр управления регионом Нижегородской области выявил 1248 сообщений нижегородцев в социальных сетях. Среднее время ответа от органов власти - 5 часов 28 минут.

Центр управления регионом был запущен в Нижегородской области в апреле 2020 года. Проект реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог".

Основная задача Центра управления регионом – обеспечить прямую коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.

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