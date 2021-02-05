Первых студентов для академгородка МГУ в Сарове выберут к концу сентября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первых студентов-магистрантов, которые будут учиться в филиале МГУ им. Ломоносова в академгородке в Сарове, выберут к 28 сентября. Об этом рассказала ректор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского Елена Загайнова в ходе брифинга 10 февраля 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу Росатома о создании на базе ВНИИЭФ "Национального центра физики и математики", и открытии там филиала МГУ.

В Центре будут организованы исследования по широкому кругу проблем современной науки, включая "новую физику", предусмотрено строительство электрон-позитронного коллайдера.

Обучение в филиале МГУ, предположительно, будет проходить по направлениям: лазерные технологии, математика и моделирование, атомная физика.

Для этого выберут 50 студентов со всей страны.

По словам Елены Загайновой, для решения вопросов создания академгородка будет создана рабочая группа, которая разработает и проведет конкурс по отбору студентов, подберет для них научных руководителей и выделит конкретные специальности, по которым будет проходить обучение.