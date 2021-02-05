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Бизнес

Координационный совет по развитию предпринимательства в Арзамасе начал работу в новом формате

11 февраля 2021 09:12  [28] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Координационный совет по развитию предпринимательства в Арзамасе начал работу в новом формате. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, теперь в районные корсоветы будут входить представители областной инфраструктуры поддержки предпринимательства и региональной Торгово-промышленной палаты.

Основная задача координационных советов – решать вопросы предпринимателей, которые требуют комплексного подхода.

"Координационные советы по развитию предпринимательства работают в каждом районе области. В их состав входят активные предприниматели и представители администрации муниципалитета. Соответственно, уровень принятия решений – районный. Теперь в состав корсоветов будут входить также представители областной инфраструктуры поддержки МСП и Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, что позволит использовать комплексный подход к решению проблем предпринимателей и привлечению инвестиций для развития бизнеса в районах из всех возможных источников", - сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов на расширенном заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства города Арзамаса.

Проект переформатирования корсоветов по развитию предпринимательства разработали совместно региональный Минпром, Торгово-промышленная палата региона и Агентство по развитию кластерной политики Нижегородской области.

По словам Максима Черкасова, пилотный проект переформатирования корсоветов был запущен в Ковернинском районе.

"Год работы в новом формате показал очень хорошие результаты: в район было привлечено более 100 млн рублей на поддержку предпринимательства, предприниматели создали более 80 новых рабочих мест. Кстати, проблемные вопросы будут поступать на рассмотрение в корсовет и через окна "Мой бизнес", которые мы открыли в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 30 муниципалитетах области", - отметил министр.

Напомним, нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

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Теги:
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