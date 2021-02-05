МЧС предупредило о сильной метели, надвигающейся на Нижний Новгород Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное управление МЧС предупредило о сильной метели, надвигающейся на Нижний Новгород.

В управлении добавили, что метель может стать причиной чрезвычайных ситуаций.

Ведомство, со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает, что с завтрашнего дня – 12 февраля, и до ночи 14 февраля, в Нижнем Новгороде и области ожидается сильный снег и метель. В этот период видимость сократится до менее 500 метров.

Именно с такими неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрывом линий электропередачи и линий связи, а также нарушениями в работе систем ЖКХ.

Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе строительных кранов, падение деревьев со слабой корневой системой, затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.