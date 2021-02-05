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Общество

Более 200 млн рублей будет выделено на ремонт и переоснащение Балахнинской ЦРБ

11 февраля 2021 14:36  [107] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 200 млн рублей будет выделено на ремонт и переоснащение Балахнинской ЦРБ. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он пояснил, что средства в объеме 2018 млн рублей поступят до 2025 года в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

"Год назад посещал это медицинское учреждение. Больница находилась не в лучшем состоянии. За прошедший год уже были проведены ремонтные работы на сумму около 12 миллионов рублей. В частности, в порядок привели кровлю на нескольких корпусах. Более 112 миллионов будет выделено на ремонт в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Это позволит провести капремонт на наиболее сложных участках", - рассказал Глеб Никитин.

Он пояснил, что в рамках программы также будет закупаться и транспорт. Шесть новых автомобилей поступили в ЦРБ в конце 2002 года, в 2021 году планируется закупить еще 13 машин.

"До 2025 года планируем значительно обновить диагностическую базу: в Балахнинскую ЦРБ закупят цифровой рентгеновский аппарат, два современных аппарата УЗИ, эндоскопические стойки. На эти цели предусмотрено более 55 млн рублей", - добавил Глеб Никитин.

Кроме того, закупка оборудования запланирована в рамках национального проекта "Здравоохранение" в 2023 году. В частности, предполагается приобрести новые аппараты КТ и УЗИ.

Также на 2021 год запланирован капитальный ремонт здания центральной районной больницы на улице Олимпийской, ремонт городской детской поликлиники Балахнинского района и фельдшерско-акушерского пункта в деревне Рылово. На эти цели из консолидированного бюджета будет выделено свыше 22 млн рублей. На 2024 год намечено строительство нового ФАПа в деревне Истомино.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина с января 2019 года и включает в себя 8 федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и "Развитие экспорта медицинских услуг".

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Теги:
Балахна Здравоохранение
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