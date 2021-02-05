Менеджеру компании по продаже автозапчастей придавило голову грузовиком. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области.
Несчастный случай произошел с 40-летним региональным менеджером ООО "НижБел". Сегодня, 11 февраля, подъезжая к платформе, грузовой автомобиль прижал ему голову краем кузова. В результате она оказалась между кузовом и боковой стенкой.
От полученных травм работник скончался. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
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