Менеджеру компании по продаже автозапчастей придавило голову грузовиком Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Менеджеру компании по продаже автозапчастей придавило голову грузовиком. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Несчастный случай произошел с 40-летним региональным менеджером ООО "НижБел". Сегодня, 11 февраля, подъезжая к платформе, грузовой автомобиль прижал ему голову краем кузова. В результате она оказалась между кузовом и боковой стенкой.

От полученных травм работник скончался. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.