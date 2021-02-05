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Общество

Более 70% нижегородцев положительно оценили благоустройство первых площадок к 800-летию города

11 февраля 2021 18:07  [61] Общество
Площадь Маркина

Площадь Маркина

Фото: пресс-служба правительства региона (архив)

Более 70% нижегородцев положительно оценили результаты благоустройство первых трех площадок, включенных в программу "Среда 800". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В пресс-службе пояснили, что оценка проходила путем соцопроса, инициированном "Центром 800". Респондентами выступили 1,5 тысячи нижегородцев. В ходе опроса ставилась задача выяснить общественное мнение о благоустройстве первых трех общественных территорий - сквер Свердлова, площадь Маркина и площадь перед станцией канатной дороги.

Респондентам предлагалось ответить, осведомлены ли они о реализации инфраструктурной программы к 800-летию Нижнего Новгорода, как они относятся к результатам благоустройства первых трех пространств, а также понравилось ли им украшение города к Новому 2021 году.

По итогам опроса выяснилось, что почти 75% опрошенных осведомлены о реализации инфраструктурной программы, а 76% - знают о благоустройстве первых трех общественных пространств.

"Мнение нижегородцев – это ключевой показатель для оценки нашей работы по благоустройству общественных пространств. Тот факт, что более 70% жителей положительно оценили каждый из трех объектов, говорит о верной траектории нашей деятельности. При этом нижегородцы отметили пешеходные зоны как наиболее понравившиеся элементы новых пространств: их упомянул каждый третий опрошенный. Мы обязательно учтем результаты исследования при дальнейшей реализации программы благоустройства", - прокомментировал заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Кроме того, две трети нижегородцев положительно оценили световую иллюминацию к Новому году. При этом почти 56% опрошенных отметили, что новогоднее украшение Нижнего Новгорода по сравнению с предыдущими годами заметно улучшилось.

"Центр 800" осуществляет общую координацию, планирование и управление инфраструктурной программой к юбилею Нижнего Новгорода. Нам было важно получить "обратную связь" от нижегородцев и провести комплексный анализ реализации первых трех проектов, чтобы в будущем использовать этот опыт для создания комфортной городской среды качественно нового уровня", - рассказала директор "Центра 800" Софья Юдина.

Архитектурные концепции площади Маркина и сквера Свердлова были разработаны Институтом развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО) в стратегическом партнерстве с "Центром 800". Кроме того, ИРГСНО выступил куратором концепции площади перед станцией канатной дороги, которую разработало архитектурное бюро MLA+. Концепции трех объектов прошли несколько этапов общественных обсуждений.

"Как кураторы программы #Среда800 и авторы концепций сквера Свердлова и площади Маркина мы обеспечиваем комплексный подход и вовлечение горожан в благоустройство на всех этапах: от создания концепции до жизни пространства после обновления. Все концепции создавались по результатам исследований и открытого обсуждения с нижегородцами. Поэтому мне кажется, что положительная оценка закономерна - ведь в результате люди видят, как их предложения и идеи реализуются на обновленной территории", - отметила руководитель ИРГСНО Дарья Шорина.

Как уже сообщалось ранее, подготовка Нижнего Новгорода к 800-летию ведется в нескольких направлениях: это инфраструктурная программа "Город 800", событийная программа, специальные проекты "Команда 800", "800 добрых дел", "Волонтеры 800", "Бизнес 800" и "Дворы 800", которые запускает и курирует АНО "Центр 800".

"Среда 800" - часть большой инфраструктурной программы "Город 800", которая реализуется к 800-летию Нижнего Новгорода. Программа благоустройства общественных пространств осуществляется в стратегическом партнерстве с Институтом развития городской среды Нижегородской области.

Институт развития городской среды Нижегородской области создан для экспертной поддержки развития общественных пространств совместно с горожанами, администрацией и бизнесом. Институт оказывает профессиональную поддержку правительству Нижегородской области в реализации программ развития городских территорий.

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Теги:
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