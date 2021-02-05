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Нижегородец подозревается в выращивании конопли

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Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородец подозревается в выращивании конопли. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее полицейские задержали 27-летнего мужчину, который в октябре 2020 года приобрел три пакетика с марихуаной массой 1,5 г. Позднее была установлена личность 30-летнего подозреваемого в сбыте.

Согласно информации, его задержали в одном из домов по улице Журова в Канавинском районе в квартире, собственником которой является его родственник. Во время обыска полицейские обнаружили 12 кустов конопли, 238 г. частей растений, шесть пакетиков и различная тара с веществом растительного происхождения.

Кроме того, в квартире имелись удобрения, элементы поливочной системы и фильтрации воздуха, осветительные приборы, оборудование для сушки, фасовочные пакеты и весы.

Задержанный во всем признался. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

(видео предоставлено ГУ МВД России по Нижегородской области)
 

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Теги:
МВД Наркотики
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