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Сетевое оборудование: виды

12 февраля 2021 12:33  [47]

Сетевое и кабельное оборудование – это специальные конструкции и устройства, которые помещены в один класс. С помощью данного вида оборудования можно обеспечить бесперебойную работу многочисленных компьютерных сетей. К примеру, глобальной сети, локальной и даже всемирной.

Виды сетевого оборудования

Сетевое оборудование, которое представлено в продаже, можно разделить на следующие группы:

  • Активное;
  • Пассивное.

Активное оборудование – это приборы, которые активно участвуют в различных процессах обработки и позволяют передать данные с одного компьютера на другой. Во время работы данные приборы потребляют довольно много электричества.

В эту категорию входят различные концентраторы, межсетевые экраны, сетевые платы, мосты, маршрутизаторы и многое другое.

Перед активным оборудованием стоят задачи, которые оно и должно выполнять. Приборы должны не только уловить сигнал, который поступает с другого устройства, но и передать его дальше. К тому же, оборудование обрабатывает всю информацию, которая поступает. После того, как информация обработана, то ее перенаправляют дальше и происходит распределение между портами и встроенными устройствами.

Следующий вид сетевого оборудования – это пассивное. Данный вид прибор не зависит от сети или каких-то других источников. Оно нужно для того, чтобы выполнить быстрое распределение информации и значительно снизить уровень поступающих сигналов.

К этому типу оборудования относят кабели, каналы, разъемы, монтажные шкафы и стойки, а также патч-панели.

Интернет-магазин "Анлан" предлагает своим клиентам большой ассортимент сетевого и кабельного оборудования. Приспособления доступны всем желающим. В наличие есть отечественное оборудование и приборы от ведущих мировых производителей, которые можно приобрести по доступной цене.

Специалисты магазина готовы проконсультировать по любому вопросу. Они могут помочь подобрать нужное оборудование и оформить доставку. Оплатить покупку можно разными способами.

Сотрудничество с данным интернет-магазином имеет ряд преимуществ:

  • Большой ассортимент оборудования;
  • Консультация и возможность подбора нужного оборудования;
  • Демократичные цены на оборудование;
  • Доставка в любой регион;
  • Возможность оформить оптовые поставки;
  • Наши специалисты могут подобрать индивидуальный подход к каждому клиенту.

Оборудование, которое можно купить на сайте, полностью отвечает всем заявленным стандартам. На все товары предусмотрена гарантия.

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